Suplente do ex-juiz suspeito Sergio Moro, advogado recebeu R$ 1 milhão do União Brasil por prestar 'serviços jurídicos'

247 - O advogado Luis Felipe Cunha, primeiro suplente do ex-juiz parcial Sergio Moro ao Senado, recebeu R$ 1 milhão em repasses feitos pelo próprio partido, o União Brasil, por meio de uma de suas empresas, a Vosgerau & Cunha Advogados Associados. Cunha ajudou a articular a desistência de Moro na corrida ao Planalto para se filiar ao União Brasil.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “os repasses começaram no fim de abril, um mês após Moro romper com o Podemos e se filiar ao União Brasil, em meio a articulações de Cunha”.

Segundo a reportagem, o União Brasil efetuou quatro repasses de R$ 250 mil para a empresa de Cunha entre os meses de abril e julho deste ano. Os serviços foram descritos à Justiça Eleitoral como consultoria jurídica.

>>> Podemos acusa Moro de tentar beneficiar amigos com dinheiro do fundo partidário e de fazer caixa 2

“A Vosgerau & Cunha, empresa de Cunha que recebeu R$ 1 milhão do União Brasil, tem o mesmo endereço de outra firma do advogado, a Bella Ciao Assessoria Empresarial. Ambas foram criadas em 2009 em Curitiba”, ressalta o colunista.

A Bella Ciao também recebeu pelo menos R$ 60 mil do Podemos, para que Cunha elaborasse o plano de governo de Moro, quando ele lançou sua pré-candidatura ao Planalto. O Podemos afirma que o serviço jamais foi comprovado e Cunha, por sua vez, diz ter levado um calote da legenda.

Questionado sobre o assunto, o União Brasil disse que o escritório de Cunha prestou serviços jurídicos na defesa de Sergio Moro em processos, além de atuar em serviços de consultoria para pré-candidatos e na elaboração de pareceres sobre as regras eleitorais.

