Suplicy interrompe apresentação do programa de governo de Lula para reivindicar a Renda Básica (vídeo)

247 - O vereador Eduardo Suplicy interrompeu a apresentação das propostas do programa de governo da chapa do ex-presidente Lula e Alckmin para reivindicar a aplicação do seu programa de Renda Básica de Cidadania.

O momento ocorreu quando o ex-senador Aloizio Mercadante apresentava os principais pontos do programa. Suplicy disse que não foi chamado para as reuniões que debateram os pontos e que seu programa não foi destacado como proposta de programa de governo.

Na sequência, Mercadante explicou que a proposta de Renda Básica consta no documento e será debatida com o conjunto dos sete partidos que compõem a chapa.

Acompanhe a íntegra:

