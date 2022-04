Supostos defensores dos 'bons costumes', Feliciano, Kicis e Eduardo Bolsonaro se calam sobre Monteiro, suspeito de pedofilia

Apoie o 247

ICL

Por Guilherme Amado e Bruna Lima, Metrópoles - Defensores da moral e dos bons costumes, deputados bolsonaristas vêm se abstendo de emitir qualquer posicionamento sobre as acusações de pedofilia feitas contra Gabriel Monteiro. Nomes como Eduardo Bolsonaro, Marco Feliciano, Carlos Jordy e Bia Kicis não deram um pio sobre o caso do vereador.

Gabriel Monteiro, que é filiado ao PL, partido de Feliciano, Kicis, Jordy, Eduardo e Jair Bolsonaro, é acusado de ter filmado relações sexuais com uma adolescente de 15 anos. Além desse vídeo, Monteiro também publicou em seu canal do YouTube um vídeo em que acaricia e beija uma menina supostamente com dez anos de idade.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE