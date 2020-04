Supremo dá sinais de que vai impor limites a Bolsonaro durante a pandemia do coronavírus

Membros da Suprema Corte estão dispostos a impedir ações autoritárias de Bolsonaro para relaxar as medidas de contenção ao avanço da pandemia de coronavírus no país edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) tem dado sinais de que não vai admitir que Jair Bolsonaro tome medidas que prejudiquem o controle que governadores, prefeitos, outras autoridades e a própria sociedade estão fazendo para conter a pandemia no Brasil.

A maioria dos ministros está disposta a impedir movimentos do ocupante do Palácio do Planalto para afrouxar medidas contra o alastramento da Covid-19, informa o jornalista Matheus Teixeira na Folha de S.Paulo.

Membros da Corte estão incomodados com as declarações de Bolsonaro contendo ameaças de relativizar a necessidade de isolamento social.

Segundo a reportagem, esses ministros têm conversado nos bastidores sobre como garantir uma atuação técnica do governo no enfrentamento do surto de coronavírus.

