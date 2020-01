Supremo emite sinais de que não vai tolerar ações arbitrárias de Bolsonaro

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli emitiu sinais de que a corte vai barrar a ofensiva antidemocrática de Jair Bolsonaro e não vai admitir que o governo viole as leis edit

247 - A decisão via liminar pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso de restabelecer o mandato de membros do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, contrariando o governo de Bolsonaro, foi tomada após consulta ao presidente da corte, ministro Dias Toffoli.

O Supremo também determinou que o governo mantenha a atual seleção dos representantes da sociedade civil no comitê.

A concordância de Toffoli está sendo interpretada como um recado de que os retrocessos antidemocráticos tentados por Jair Bolsonaro não serão admitidos, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Toffoli procura demonstrar que a boa relação com o governo não é aval para atos arbitrários do ocupante do Palácio do Planalto.