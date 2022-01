Suspeita de corrupção faz MPF abrir investigação contra coronel que era responsável por licitações na AMAN

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro abriu na última semana três investigações contra o coronel do Exército José Rozário Araújo Monti, ex-chefe da divisão de Logística da Academia Militar das Agulhas Negras.

De acordo com Radar, de Veja, a Procuradoria vê indícios de improbidade administrativa.

Araújo Monti já era alvo de ação penal na Justiça Militar pelo crime correlato de corrupção passiva militar. Os processos deram origem, agora, à abertura dos inquéritos no MPF, determinada pela procuradora da República em Resende Izabella Marinho Brant.

PUBLICIDADE

Na instauração, são apontadas irregularidades na adesão a pregões e dispensa de licitações enquanto o coronel chefiava a Logística da Aman.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE