Suspeito de atentado ao Porta dos Fundos galhofa: "se a Interpol vier, vão me levar com um sorriso nos lábios"

247 - O empresário Eduardo Fauzi, suspeito de participação do atentado com coquetéis molotov à sede da produtora do Porta dos Fundos em dezembro e que fugiu para a Rússia há mais de um mês, disse que não tem medo de ser preso e que caso seja encontrado pela Interpol irá receber os agentes com um “sorriso nos lábios”.

“Não fiz nada de errado e não tenho que ter medo de nada. Pelo contrário, tenho fé e orgulho do homem que sou e das coisas que fiz. Se a Interpol vier, vão me achar confiante e seguro, e vão me levar com um sorriso nos lábios e de cabeça erguida", afirmou em entrevista ao jornal Extra.

Fauzi foi incluído na lista de procurados da Interpol (Polícia Internacional) logo após fugir para a Rússia. Nesta quinta-feira (6), o jornal Extra publicou uma reportagem com fotos de Fauzi dançando no que aparenta ser uma boate russa. Nas imagens ele aparece dançando com uma bailarina de ascendência russo-israelense, com quem ele tem um filho de três anos.

Fauzi confirmou a veracidade das fotos e disse que “simplesmente me recuso a viver uma vida de opressão e medo interior, de depressão e exílio interno. Minha disposição é revolucionária e, de fato, eu me considero assim”.