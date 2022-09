Suspeito de financiar atos golpistas, Hang diz que participará de 7 de setembro

Apoie o 247

247 - Suspeito de financiar atos golpistas, o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, afirmou, nesta sexta-feira, 2, ao Metrópoles , que participará do desfile militar de 7 de setembro em Brasília. “Recebi o convite e estarei lá, como fiz em 2019, para celebrar os 200 anos de nossa independência e liberdade”, disse.

Hang faz parte do grupo de empresários que foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por defender um golpe de Estado caso o ex-presidente Lula (PT) seja eleito.

Jair Bolsonaro (PL) tem inflamado apoiadores a participarem do ato do 7 de setembro.

