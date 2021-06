Suspeito de forjar ser quilombola para entrar em faculdade de medicina é alvo de operação da PF no Tocantins

247 - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (18) a “Operação Doutor Palmares” em Palmas-TO, onde cumpre mandado de busca e apreensão expedido pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins contra um homem que não teve a identidade revelada, mas que usou uma Declaração Quilombola falsa para facilitar sua matrícula no curso de Medicina Universidade Federal do Tocantins (UFT).

De acordo com reportagem do site T1 notícias , o suspeito é de uma família tradicional de políticos de Minas Gerais e teria usado a falsa declaração para burlar o sistema de cotas da UFT.

“Após extensa investigação, inclusive com diligência ao quilombo Gorotuba, no município de Catuti/MG, verificou-se a falsidade da Declaração Quilombola do investigado, inclusive com entrevista da presidente da Associação. Há ainda a suspeita de que o investigado esteja praticando o crime de exercício ilegal da medicina, com registros de plantões realizados na região, como se médico já fosse, fato esse que ainda está sob análise” menciona a PF.

As investigações começaram no final de 2019. O investigado poderá responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, exercício ilegal de medicina, bem como outros crimes que estão sendo investigados e que somadas as penas ultrapassam os dez anos de reclusão.

