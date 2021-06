Suspeito de roubo, assassinato e estupro está há cinco dias fugindo da polícia em território goiano

247 - O homem suspeito de matar um casal e dois filhos em uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, invadiu uma fazenda e furtou um carro para fugir do cerco policial montado em Cocalzinho de Goiás, na noite de domingo (13). A reportagem é do portal G1.

Lázaro Barbosa, de 32 anos, está fugindo há cinco dias em território goiano, após o assassinato da família. Por onde passa, ele comete mais crimes, segundo informações da polícia.

Segundo a reportagem, as buscas são feitas por policiais federais, civis, militares e rodoviários federais. Eles usam cães farejadores, drones e helicópteros. O suspeito não havia sido localizado e preso até a tarde desta segunda-feira (14).

Por volta de 19h de domingo, o dono da fazenda invadida informou aos policiais que encontrou a propriedade revirada e que um carro foi furtado. O local fica em Edilândia, a cerca de 20km de Cocalzinho.

Na mesma noite, o carro foi abandonado depois que Lázaro, que seguia para o DF, viu uma barreira policial na BR-070. Segundo a PM, ele fugiu novamente para uma mata. No veículo, foram encontrados uma pistola e munições.

