Suspeito no caso Bruno e Dom é solto após pagar fiança de R$ 15 mil

247 - Rubens Villar Coelho, suspeito de envolvimento nos assassinatos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, foi solto nesta sexta-feira (21) após pagar fiança de R$ 15 mil. Ele cumpre prisão domiciliar em Manaus (AM). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Colômbia, como é conhecido, está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, segundo a Agência Brasil. Ele teve ainda o passaporte apreendido.

O juiz federal Fabiano Verli havia determinado a soltura de Colômbia no último dia 6. Ele estava preso por uso de documento falso, mas a Polícia Federal apontou a suspeita de ele ter sido mandante das mortes, ocorridas em junho. Ele seguia detido devido a outro mandado, por pesca ilegal e associação criminosa.

