Suzane Richthofen é aprovada em oitavo lugar no Enem em curso de turismo

247 - Em regime semiaberto há cinco anos, Suzane Von Richtofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais no crime que chocou o Brasil há 17 anos, foi aprovada esta semana no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) após prestar o Enem.

Segundo informações do jornal Extra, ela aparece em oitavo lugar na lista de estudantes que conseguiram vagas em um curso de Gestão de Turismo no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo (IFSP). O campus selecionado em sua aplicação é o de Campos do Jordão, a 40 quilômetros do presídio de Tremembé, onde ela cumpre pena de 39 anos de prisão.