Tabata Amaral anuncia voto em Lula em segundo turno contra Bolsonaro em 2022

A deputada federal, no entanto, disse estar trabalhando por um nome da chamada "terceira via" para a eleição do próximo ano edit

247 - A deputada federal Tabata Amaral (sem partido) disse ao Universa, do UOL, que apoiará o ex-presidente Lula para o Palácio do Planalto em um eventual segundo turno contra Jair Bolsonaro em 2022.

"Com certeza apoio a candidatura do Lula. Não tenho a menor dificuldade. Em 2018, dei meu voto para o PT. No segundo turno do próximo ano, votarei em qualquer democrata que fizer oposição ao presidente Bolsonaro", declarou a parlamentar.

Para Tabata, a eleição presidencial do próximo ano será uma disputa entre "civilização" e "anticivilização", e não entre esquerda ou direita. "Espero que a gente tenha a grandeza, enquanto país, de se unir em um projeto pró-democracia, contra o projeto autoritário, omisso, negacionista e criminoso do governo Bolsonaro".

A deputada ainda confessou, no entanto, trabalhar por um nome da chamada "terceira via" para o pleito de 2022. "Tenho medo do quão violenta será a campanha, de que se crie essa polarização tão destrutiva. Trabalho para que a gente tenha um projeto de terceira via, que possa apresentar uma construção diferente e que consiga unir da centro esquerda à centro direita".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.