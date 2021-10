Tábata Amaral diz que vitória do lavajatismo é vitória da sociedade

A deputada do PSB comemora a derrota da PEC 5, que tentava estabelecer freios à atividade persecutória do Ministério Público edit

247 - A deputada federal Tábata Amaral comemorou o resultado da votação desta noite (20) na Câmara dos Deputados que derrotou uma Proposta de Emenda Constitucional para estabelecer freios à atividade persecutória do Ministério Público.

Pelo Twitter, Tábata publicou: "URGENTE: derrotamos a PEC 5 na Câmara! Instituições fortes, independentes e corretamente fiscalizadas devem ser nosso objetivo como democracia, mas não poderíamos nunca aceitar aumento da interferência do Congresso no MP e o retrocesso no combate à corrupção. Vitória da sociedade!"

O Plenário da Câmara dos Deputados deixou de aprovar a ampliação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de 14 para 17 vagas, em votação nesta quarta-feira (20). O substitutivo do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 5/21 obteve 297 votos favoráveis contra 182 e 4 abstenções, mas faltaram 11 votos para obter o mínimo de apoio necessário, de 308 deputados.

Partidos de oposição ao governo de Jair Bolsonaro, como o PSOL e Rede, votaram contra a PEC 5. Parlamentares do PSB, como Marcelo Freixo, Tábata Amaral e Alessandro Molon também foram contrários à medida.

