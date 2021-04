Tabata Amaral vota a favor de reabertura das escolas na pandemia e Alexandre Frota vota contra

247 - Apesar do grave quadro da pandemia da Covid-19 no Brasil, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (13), regime de urgência para a apreciação do projeto de lei (PL) nº 5595/20, sobre o reconhecimento da educação básica e do ensino superior, em formato presencial, como serviços e atividades essenciais. As bancadas do PT, PSOL, PCdoB e maiorias do PDT, PSB e DEM votaram contra a proposta, mas a deputada Tábata Amaral, do PDT, votou pela exposição dos educadores. Já Alexandre Frota, do PSDB, votou contra a medida.

Caso aprovado o projeto, fica proibida, durante a pandemia, a suspensão das aulas presenciais de educação básica e ensino superior sem fundamentos em critérios técnicos e científicos devidamente comprovados – o que torna tudo demasiadamente vago e difícil de assegurar. O relatório do projeto não foi apresentado.

