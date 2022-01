Tabata diz que não fará campanha para Lula, mas que votará nele no segundo turno

“Minha inclinação não é votar no PT no primeiro turno, mas não terei dúvidas em fazê-lo no segundo turno como fiz em 2018”, disse a deputada Tabata Amaral (PSB) edit

247 - Apoiadora da chamada “terceira via”, que só vem afundando, a deputada federal Tabata Amaral (PSB) disse, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, que não vai fazer campanha para o ex-presidente Lula mesmo se o seu partido formar aliança com o PT. Ela disse que não será forçada pelo PSB a fazer campanha para o petista.

“Nunca fui forçada a dizer que apoiaria um candidato específico”, disse. “Meu partido nunca pediu isso para mim”, afirmou. No entanto, a deputada acredita que a filiação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, cotado para vice de Lula, ao seu partido “contribui para que essa conversa seja a mais ampla possível”.

Diante da falta de acordo para formalizar a aliança, PT e PSB pediram mais prazo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para realizar a federação partidária.

“Eu vou respeitar qualquer decisão que meu partido tome, porque eu estou participando desse processo e podendo ser ouvida, podendo levar o meu lado, que é contra a federação com o PT. Essa democracia interna fez eu escolher o PSB. Essa foi a razão principal, porque dos partidos progressistas grandes, era o que não tinha um dono. É o que tem vários líderes que discordam, que vão para o debate”, disse Tabata, que era do PDT, controlado por Ciro Gomes.

Sobre não apoiar Lula contra Jair Bolsonaro (PL), a deputada declarou que “obviamente, meu primeiro compromisso é contra o Bolsonaro desde sempre e para sempre, mas com uma solução que olhe para frente, que una o Brasil”.

“Minha inclinação não é votar no PT no primeiro turno, mas não terei dúvidas em fazê-lo no segundo turno, como fiz em 2018. A única coisa que está colocada é: se houver uma federação, está todo mundo junto. É o que eu gostaria? Não. É o que eu acho bom para o PSB, partido grande, com história? Não, acho que é muito ruim para o PSB, mas vou seguir. Nunca fui forçada a dizer que apoiaria um candidato específico”, continuou.

