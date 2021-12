Tabata diz que votaria no Lula contra Jair Bolsonaro

“Eu voto em qualquer pessoa contra o Bolsonaro, no Lula, inclusive”, disse Tabata Amaral na Jovem Pan edit

247 - A deputada federal Tabata Amaral (PSB), na sexta-feira, 10, no programa Morning Show, da Jovem Pan, afirmou que votaria no ex-presidente Lula (PT) contra Jair Bolsonaro (PL). Questionada sobre a possível aliança entre o PT e o PSB, seu partido, a parlamentar afirmou que ainda não há um apoio certo para o primeiro turno.

“Eu voto em qualquer pessoa contra o Bolsonaro, no Lula, inclusive. O Bolsonaro não só é extremamente corrupto, como é responsável por centenas de milhares de mortos, tem um governo criminoso na pauta da educação. Sou muito firme no combate à corrupção”, disse.

“Não acredito em anular votos, fui escolhida para tomar decisões difíceis que me custam muito pessoalmente. A gente trata como se o Bolsonaro não fosse extremamente corrupto, a gente está falando da pessoa da Vale do Açaí, das ‘rachadinhas’ e das interferências na Polícia Federal. Soube de toda corrupção envolvendo as vacinas e não fez absolutamente nada.”

