Tacla Duran, que denunciou Moro e Dallagnol, volta ao Brasil no dia 14

247 — O advogado Rodrigo Tacla Duran, ex-funcionário da Odebrecht que vive na Espanha, está voltando ao Brasil para depor ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal nesta sexta-feira, dia 14, informou a VEJA . Ele já foi ouvido virtualmente no último dia 27 pelas mesmas autoridades, quando fez acusações contra o ex-juiz Sergio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol.

Antes de sua volta, Tacla Duran recebeu um salvo-conduto do juiz Eduardo Appio da 13ª Vara Federal de Curitiba, que também ordenou que a PF garanta sua segurança física quando chegar em São Paulo, já que o processo envolve acusações contra congressistas federais com foro no STF. O juiz ainda exigiu que as autoridades da Espanha garantam um embarque seguro e que Tacla Duran pague suas próprias despesas de viagem até que o governo federal decida sobre sua inclusão no programa de proteção a testemunhas.

Tacla Duran alega ter pago 613 mil dólares a um advogado ligado à deputada federal Rosangela Wolff Moro, esposa de Sergio Moro, para viabilizar uma delação premiada que teria o aval de Deltan Dallagnol. Ele foi preso por Moro depois de não prosseguir com os pagamentos.

