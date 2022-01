Tacla Duran questiona Moro: protesta contra publicidade porque contrato com Alvares & Marsal teve oito dígitos?

Apoie o 247

247 - O advogado Rodrigo Tacla Duran, que diz ter sido vítima de extorsão por parte do advogado Carlos Zuccolotto, amigo de Sergio Moro, denunciou o ex-juiz suspeito da Lava Jato, cujo enriquecimento está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

“É verdade que o motivo pelo qual você protesta tanto contra a publicidade do seu contrato celebrado com hialina clareza em conflito de interesses, tem 8 dígitos…?”, perguntou Tacla Duran.

Russo @SF_Moro é verdade que o motivo pelo qual você protesta tanto contra a publicidade do seu contrato celebrado com hialina clareza em conflito de interesses, tem 8 dígitos…? https://t.co/9CxtrZbR79
January 18, 2022

O Tribunal de Contas da União quer saber como a empresa estadunidense Alvarez & Marsal lucrou com a Lava Jato, na quebra das construtoras brasileiras, e como remunerou o ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal Federal.

De acordo com o Dieese, as ações tomadas por Moro destruíram nada menos do que 4,4 milhões de empregos no Brasil, mas os processos de recuperação judicial de empresas como Odebrecht e OAS foram assumidos pela Alvarez & Marsal, que depois o contratou, num modelo conhecido como "porta giratória" nos Estados Unidos. Isso significa que agentes públicos são pagos por empresas que favoreceram, depois que deixam suas funções.

