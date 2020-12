Tales Farias: com fim do auxílio, 67 milhões de brasileiros não terão um feliz Ano Novo

247 - Nesta quinta-feira (31), é o último dia de vigência do auxílio emergencial, determinado pelo Congresso para as famílias de baixa renda sobreviverem à pandemia provocada pelo coronavírus. Mais de 67 milhões de desempregados e trabalhadores com renda menor que 522 vírgula 5 reais por mês ficarão sem nenhuma renda a partir de 1º de janeiro.

"Dá para acreditar que eles terão um Feliz Ano Novo?", questiona o jornalista Tales Faria, do UOL. "Você não acredita? O governo diz que sim. Nesta semana o Ministério da Economia soltou uma "Nota Informativa" em que afirma que o ano será bom para todos. Porque teremos ajuste fiscal, reformas tributária e administrativa e, talvez, um crescimento do Produto Interno Bruto de míseros 3,4% segundo o boletim Focus do Banco Central", acrescentou.

Tales destacou que o governo deve vetar a prorrogação do auxílio-emergencial, caso o Congresso aprove a medida. A tese do governo é de que a pandemia está no seu "finalzinho" e, portanto, as medidas emergenciais são desnecessárias.

"A nota deixa claro que eram transitórias as medidas adotadas para diminuir o impacto da pandemia entre os mais pobres: "Pois transitória também é a crise atual, e [as medidas] se encerram sem exceção até o final desse ano", salienta o jornalista.

