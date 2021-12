Tarcísio de Freitas resiste em seguir Bolsonaro e se filiar ao PL

Ministro da Infraestrutura promoveu mudanças na pasta que fizeram com que o PL perdesse o controle do setor de transportes, o que desagradou a cúpula da legenda edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Apesar da pressão feita por Jair Bolsonaro para que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, se candidate ao governo de São Paulo, ele ainda não definiu se seguirá os passos do chefe do Executivo e se filiar ao PL. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, um ingresso no partido, que integra o chamado Centrão e faz parte da base de apoio de Bolsonaro no Congresso, “é tudo aquilo que Tarcísio de Freitas rejeita”.

Segundo a reportagem, Tarcísio promoveu uma série de alterações nos mecanismos de contratos firmados pelo ministério, além de ter realizado concessões e mudado o comando de estatais, o que teria desagradado o PL, que controlava o setor de transportes. Dentro do partido também existem movimentações para barrar decisões tomadas pelo ministro à frente da pasta.

A situação já teria sido levada ao conhecimento do Planalto por meio de interlocutores. Tarcísio também avalia a possibilidade de se candidatar a uma vaga pelo Senado pelo Goiás.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE