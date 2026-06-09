"Tarcísio e Flávio Bolsonaro estão nervosos porque cobrei impostos dos amigos deles", diz Haddad

247 - O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), divulgou um vídeo nas redes sociais em que rebate críticas feitas por adversários políticos e defende medidas tributárias adotadas durante sua passagem pelo Ministério da Fazenda. Na gravação, Haddad acusa o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de disseminarem informações falsas sobre a economia e sobre a saída de empresas brasileiras para o Paraguai.

Segundo Haddad, as críticas surgiram após a cobrança de impostos sobre setores que, de acordo com ele, eram historicamente favorecidos por benefícios tributários. O ex-ministro também relacionou os ataques ao debate em torno da reforma tributária e das mudanças promovidas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Um desses erros é mentir ou tentar colocar na minha conta a saída de empresas para o Paraguai”, afirmou Haddad. Ele acrescentou que Tarcísio “finge não saber que o período em que as empresas mais saíram do país foi no governo deles, escapando do abandono e do baixo crescimento”.

O petista sustentou que sua política tributária teve como objetivo aumentar a arrecadação junto aos segmentos de maior renda para aliviar a carga sobre os trabalhadores e consumidores. “Eu cobrei impostos dos amigos deles. Os super ricos, os banqueiros, as bets, os bilionários. Gente dona de bilhões escondidos em empresas offshore”, declarou.

Haddad argumentou ainda que os recursos arrecadados permitiram medidas voltadas à redução de custos para a população. “Cobrei deles para poder aliviar o bolso do trabalhador, para poder reduzir o imposto de alimentos, zerar o imposto da cesta básica, baixar o preço da carne, mas principalmente para acabar com o imposto de renda de quem ganha até R$ 5 mil por mês. E reduzir para quem ganha de R$ 5 a R$ 7.350”, disse.

Ao comparar as ações do atual governo com as da gestão anterior, o ex-ministro afirmou que benefícios tributários foram direcionados a setores específicos durante o período em que seus adversários estavam no poder. “Mas vocês sabem para quem eles zeraram o imposto quando governaram o país? Para quem tem jatinho, para quem tem plataforma de apostas. E a conta ficava para quem ganhava menos”, declarou.

Haddad também criticou a política de privatizações conduzida pelo governo paulista, especialmente no setor de saneamento. Segundo ele, a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) não trouxe benefícios à população.

“Em São Paulo, o Tarcísio ainda segue a mesma cartilha. A Sabesp privatizada por ele ganha bilhões, enquanto você paga a água mais cara por um serviço pior”, afirmou. O petista também fez críticas às concessionárias rodoviárias. “As concessionárias rodoviárias também lucram muito mais com cada vez mais pedágios. E você é quem embanca”, acrescentou.

Na reta final do vídeo, Haddad afirmou que seus adversários tentam transferir responsabilidades por problemas econômicos e sociais. “É por isso que eles criam tantas mentiras para tirar do colo deles a responsabilidade sobre os males que sempre causaram ao Brasil”, disse.

Encerrando a mensagem, o pré-candidato afirmou que a população tem percebido diferenças entre os projetos políticos em disputa. “Mas a população está enxergando cada vez mais a diferença entre nós e eles. E quando o Brasil enxerga a diferença, não tem mentira que supera a verdade.”