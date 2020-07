Tardelli cobra julgamento sobre suspeição de Moro: "que o STF nos devolva o Judiciário e o Ministério Público"

Em live do grupo Prerrogativas, transmitida pela TV 247, o jurista Roberto Tardelli, que passou mais trinta anos no Ministério Público, cobrou julgamento sobre suspeição de Moro edit

247 - Em live do grupo Prerrogativas, transmitida pela TV 247, o jurista Roberto Tardelli, que passou mais trinta anos no Ministério Público, cobrou o julgamento sobre suspeição do juiz Sergio Moro, que prendeu Lula (principal concorrente de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018), e depois tornou-se ministro do governo Bolsonaro. "Que o STF nos devolva o Judiciário e o Ministério Público", afirmou o jurista.

Assista a live na íntegra e se inscreva na TV 247:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.