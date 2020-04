Tarso Genro defende Frente de Salvação Nacional para afastar Bolsonaro

O ex-ministro da Justiça e ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, diz que há motivos jurídicos para o impeachment de Jair Bolsonaro, mas considera que é preciso criar as condições políticas para isso. Tarso defende uma frente de salvação nacional com todas as forças de oposição edit

247 - Criar uma frente de salvação nacional é o caminho proposto por Tarso Genro ex- ministro da Justiça e ex-governador do Rio Grande do Sul, para a oposição ao governo Bolsonaro.

Nesta frente deveriam estar unidas todas as forças oposicionistas, inclusive prefeitos e governadores de legendas de centro e direita que estão em desacordo com a condução da crise do coronavírus pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, diz Tarso em entrevista à ,.

Tarso Genro considera que do ponto de vista constitucional, Bolsonaro comete um crime de responsabilidade por dia e por isso as condições jurídicas de um impeachment estão dadas. Mas, é preciso observar a oportunidade que isso vai ter de trânsito no Parlamento, afirma.

De acordo com o ex-ministro o PT, os partidos de esquerda, os partidos democráticos, têm que avaliar a conjuntura a cada dia, para usar o mecanismo do impeachment no momento em que tiver certeza que tem maioria. Senão, não deve usá-lo, porque uma tentativa de impeachment frustrada pode inclusive fortalecer o Bolsonaro.

Para as eleições de 2022, Tarso defende uma candidatura que una o campo de oposição democrática do país. Nesse sentido, opina que o PT não deve apresentar a candidatura do Lula como algo incontornável.

