Tarso Genro promove encontro entre Santos Cruz e ex-ministros da Defesa

Revista Fórum - O Instituto Novos Paradigmas (INP), presidido pelo ex-ministro Tarso Genro (PT), promoveu na última sexta-feira (17) um debate virtual entre o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-secretário de Governo de Jair Bolsonaro, e outros três ex-ministros da Defesa além de Genro.

O debate “Democracia e República depois da Guerra Fria” contou com a presença de Genro, do general e dos ex-ministros Celso Amorim (PT), Nelson Jobim (MDB) e Raul Jungman (Cidadania). Essa foi a primeira vez que Santos Cruz se encontrou com lideranças petistas desde que saiu do governo Bolsonaro.

O presidente do INP disse que diálogos como o que ocorreu o “entusiasmam para um grande processo de concertação política e estratégica em torno dos valores da democracia e da República”. “Participando de diálogos como esse é que eu tenho a fé de que nós vamos construir uma grande nação, uma grande nação democrática, republicano. Esses “, afirmou.

Leia a íntegra na Fórum.

