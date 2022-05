Tasso diz 'não ter apetite' para ser vice de Tebet, mas pede 'tempo para pensar'

Apoie o 247

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que o nome ventilado para ser o vice em uma chapa encabeçada pela também senadora Simone Tebet (MDB-MS), tem dito a interlocutores que “não tem apetite pelo cargo”, mas que pediu um tempo para para pensar a respeito. A informação é da Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo.

O nome da vice da chapa da terceira via deve sair dos quadros do PSDB, que deverá confirmar na próxima semana o apoio à pré-candidatura de Tebet. Além de Tasso, uma ala do PSDB também defende o nome do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite para ser o vice da emedebista. Já o maior apoio ao senador cearense vem do próprio MDB, a quem Tebet já se referiu como alguém com quem costuma “se aconselhar”.

