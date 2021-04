Tasso Jereissati e Luciano Huck se reúnem para discutir cenários para 2022

Sem um candidato em condições para fazer frente a Lula e Bolsoanro, Tasso e Huck decidiram que vão aguardar setembro para avaliar o sentimento do eleitorado para as eleições edit

247 - Encontro do senador tucano Tasso Jereissati (CE) com o apresentador da Rede Globo Luciano Huck teve como o cenário político para as eleições de 2022. reunião aconteceu na última segunda-feira (19).

A direita, que ajudou a eleger Jair Bolsonaro, agora bate cabeça na tentativa de encontrar um candidato em condições para a sucessão presidencial que possa fazer frente a Lula e a Bolsonaro. O grupo se autodenomina como “centro expandido”, que inclui Ciro Gomes (PDT).

Segundo fontes, Tasso e Huck decidiram que vão aguardar setembro para avaliar o sentimento do eleitorado para as eleições, já que os nomes do grupo que poderiam ser explorados para o pleito ainda não apresentam condições para emplacar como pré-candidatos. Tasso e Huck são apontados como potenciais candidatos.

Doria

A justificativa de aguardar até setembro é também por conta do entrave chamado João Doria (PSDB), governador de São Paulo que não quer abrir mão da candidatura por um nome de consenso. em entrevista à Reuters, Doria disse que disputará as prévias do PSDB em outubro. entre os nomes tucanos está o também governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.

Entre os tucanos que apostam em Tasso Jereissati, o senador já é chamado de "Biden do Brasil", numa referência ao presidente americano Joe Biden, por conta do seu trânsito com personalidades partidárias.

