Tatuador diz ter começado a cobrir desenho com rosto de criança negra após denúncia da mãe

247 - Neto Coutinho, responsável pela tatuagem do rosto de um menino negro no corpo de um desconhecido, anunciou que começou a cobertura do desenho. De acordo com o tatuador, o processo se iniciou no último dia 16 de dezembro, após a cicatrização do desenho. As informações são do portal Metrópoles.

“Será realizada mais uma sessão, após o novo processo natural de cicatrização da pele, para a conclusão da nova arte, agendada para o dia 29 de janeiro de 2023”, diz o post. Coutinho afirmou que a pessoa tatuada, que não teve a identidade revelada, decidiu pela remoção do desenho após receber ameaças.

O caso repercutiu nas redes sociais depois que a microempresária Daniele de Oliveira Catanhede, conhecida como Preta Lagbara, ter denunciado o uso da imagem do filho dela, Ayo, de 4 anos, para tatuar o corpo de um desconhecido, sem qualquer autorização.

O trabalho que reproduz a imagem ganhou prêmio na competição Tattoo Week de São Paulo, ocorrida em outubro. “O cara é famoso e ganhou um prêmio com a foto do meu filho, uma criança que sequer ele conhece”, disse a mãe.

À época, Preta Lagbara afirmou que tentou contato com o artista de todas as formas, mas que foi ignorada.

