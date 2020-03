Taxa de desemprego avança para 11,6% no Brasil

247 - A taxa de desemprego no Brasil subiu para 11,6% no trimestre que se encerrou no mês de fevereiro, segundo informação do IBGE desta terça-feira (31).

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) revelam que 11,2% dos brasileiros estavam desempregados no trimestre anterior, designado para a comparação. A reportagem é do jornal O Globo.

A informalidade atingiu 40,6%, correspondendo ao número de 38 milhões de brasileiros que têm alguma forma de trabalho sem registro na carteira ou por documentação equivalente. Os desempregados são 12,3 milhões de pessoas no país.

