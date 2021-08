TCU abre processo para investigar Pazuello por falhas na Saúde durante a pandemia

Por cinco votos a três, o tribunal decidiu passar a investigar o ex-ministro que, segundo o relator do caso, ministro Benjamin Zymler, agiu no Ministério da Saúde para retirar do governo federal responsabilidades sobre o gerenciamento da crise sanitária edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu nesta quarta-feira (4), por cinco votos a três, segundo a Veja, abrir processo para investigar o ex-ministro Eduardo Pazuello por falhas na condução da pasta durante a pandemia de Covid-19. O ex-secretário-executivo do ministério Élcio Franco também será investigado.

O ex-ministro e general do Exército passa agora a ser investigado pela Corte, podendo ser condenado a uma série de medidas administrativas, como multas, indisponibilidade dos bens e proibição de atuação em cargo em comissão ou função de confiança no serviço federal por até oito anos.

De acordo com o relator do caso, ministro Benjamin Zymler, Pazuello agiu para retirar do governo federal responsabilidades sobre o gerenciamento da crise sanitária. “Em vez de expandir as ações para a assunção da centralidade da assistência farmacêutica e garantia de insumos necessários, o ministério excluiu, por meio de regulamento, as suas responsabilidades”.

