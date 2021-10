TCU aponta sobrepreço e suspende licitações do ‘tratoraço’ da Codevasf

Técnicos do TCU teriam encontrado indícios de sobrepreços de até 63% nas compras da estatal por meio do chamado "orçamento secreto" do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a suspensão de oito licitações da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) para a compra de máquinas e equipamentos pesados com recursos por meio da chamada emenda de relator-geral do Orçamento. O sistema, batizado de “orçamento secreto”, que totaliza cerca de R$ 3 bilhões, foi utilizado pelo governo Jair Bolsonaro para assegurar apoio dos parlamentares no Congresso Nacional.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a medida cautelar que suspende as licitações foi determinada pelo ministro-substituto Weder de Oliveira, foque baseou sua decisão “após a área técnica da Corte de Contas identificar sobrepreços de R$ 11,1 milhões em pregões da estatal, que totalizam R$ 121,5 milhões”. Os técnicos teriam encontrado indícios de sobrepreços de até 63% nas compras da estatal.

A Codevasf, que integra a estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, foi entregue por Jair Bolsonaro ao Centrão. Esta é a primeira vez que o TCU aponta irregularidades nas licitações envolvendo o orçamento secreto, batizado de “tratoraço” em função da compra de tratores e máquinas agrícolas.

