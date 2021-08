TCU aprova edital para leilão do 5G; licitação deve ocorrer em outubro

De acordo com a Anatel, a licitação deverá movimentar pelo menos R$ 45,7 bilhões edit

Metrópoles - O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, nesta quarta-feira (25/8), o edital para o leilão do 5G. O julgamento havia sido interrompido na semana passada após um pedido de vista do ministro Aroldo Cedraz, que acatou as críticas da equipe técnica.

Agora, com o edital aprovado pelo TCU, o documento seguirá para análise da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que fará ajustes apontados pela Corte e marcará a data da licitação.

