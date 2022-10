TCU cobra mais uma vez das Forças Armadas relatório da fiscalização das urnas eletrônicas

Apoie o 247

247 - Ignorado uma vez, o Tribunal de Contas da União (TCU) cobrou que o Ministério da Defesa responda ao pedido de informações sobre a fiscalização realizada pelas Forças Armadas no sistema eletrônico de votação, informa o Estado de S. Paulo.

O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, já havia solicitado o envio dos dados relativos à fiscalização do primeiro turno, mas não obteve resposta.

Nesta quarta-feira (26), a quatro dias do segundo turno, Dantas reiterou a solicitação.

O Ministério Público junto ao TCU cobrou que os militares divulguem o resultado da "auditoria". O subprocurador-geral Lucas Furtado requisitou “cópia do relatório de auditoria ou de documento correlato que revele o resultado da fiscalização daquele órgão acerca do processo eleitoral relativo ao primeiro turno de votação”. Furtado argumentou o sigilo no poder público só é aceito “em raras hipóteses, uma delas quando a informação seja imprescindível à segurança do Estado, e, neste caso, é a segurança do Estado que sairá fortalecida com a divulgação de tais informações”.

Segundo informações de bastidores, os militares não teriam encontrado qualquer falha nas urnas eletrônicas, esvaziando, portanto, o discurso de Jair Bolsonaro (PL) contra o sistema eleitoral. Assim, Bolsonaro teria proibido a divulgação do relatório.

