TCU decide abrir novo processo para investigar compra de filé mignon pelo Exército

Exército priorizou as aquisições de filé mignon por um preço mais caro que o ofertado em licitação edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu abrir um novo inquérito para investigar licitação para a compra de filé mignon pelo Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, do Exército.

A decisão atendeu parcialmente a pedido formulado por diversos parlamentares que pedem apuração de uma série de supostas irregularidades na compra de: bacalhau; filé de salmão; filé mignon bovino; e bebidas alcoólicas (como uísque 12 e 8 anos e conhaque) pelos Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, durante a pandemia de Covid-19.

Para o TCU, não foram constatadas irregularidades em parte dos pregões, apontando que os valores envolvidos eram muito baixos, o que não justificaria a apuração dos fatos e eventual responsabilização de agentes públicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas no caso do pregão 12/2020, realizado pelo Comando do Exército para aquisição de 4.740 quilogramas de filé mignon bovino, o TCU decidiu abrir um novo processo de investigação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão foi motivada pelo fato de o Exército ter priorizado as aquisições de filé mignon por um preço mais caro que o ofertado em uma licitação. A brigada preferiu pagar R$ 59,00 por quilo ao invés de R$ 54,24, uma diferença de R$ 4,76 por quilo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O TCU também decidiu anular uma compra de 150 quilogramas de bacalhau, pelo preço unitário de R$ 99,85 o quilo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE