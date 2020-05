TCU defende o adiamento do Enem 2020 e pede que Inep se manifeste

A Secretaria de Controle Externo da Educação do TCU deu parecer favorável ao adiamento do Enem em 2020 por conta da pandemia do coronavírus. O órgão aguarda posicionamento do Inep para se pronunciar definitivamente edit

247 - A Secretaria de Controle Externo da Educação do Tribunal de Contas da União (TCU) deu parecer favorável ao adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), reforçando a campanha das entidades estudantis e de outros setores pela mudança no calendário.

Com base no parecer, o relator do tema, ministro Augusto Nardes, pediu que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que é responsável pela prova, se manifeste.

Após a manifestação do Inep, que é uma autarquia federal, o TCU deverá decidir sobre o tema e, caso decida pelo adiamento da prova, o órgão terá que respeitar.

A ação no TCU foi apresentada pelos parlamentares Idilvan Alencar (PDT-CE) e Tulio Gadêlha (PDT-PE) pedindo o adiamento do Enem. Segundo a ação, a manutenção das datas "violam a igualdade de condições entre candidatos e a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino".

"Acata o pedido haja visto que os efeitos da pandemia acentuam as desigualdades na educação", diz o parecer do TCU.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, a equipe técnica do Inep analisa qual a data limite para o adiamento de modo que não haja prejuízos para programas que dependem do exame, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o ProUni. O instituto também analisa a possibilidade de manter a prova com implementação de medidas sanitárias.

Pelas redes sociais, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) enfatizou: "URGENTE! O TCU defendeu o adiamento do Enem 2020 e solicitou que o Ministério da Educação, através do INEP, se manifeste. Nós do PSOL estamos lutando pela mudança no calendário, para que estudantes de escolas públicas, muitos deles sem aulas, não sejam prejudicados".

URGENTE! O TCU defendeu o adiamento do Enem 2020 e solicitou que o Ministério da Educação, através do INEP, se manifeste. Nós do PSOL estamos lutando pela mudança no calendário, para que estudantes de escolas públicas, muitos deles sem aulas, não sejam prejudicados. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 11, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.