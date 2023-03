TCU destaca dois servidores para realizar devassa em presentes recebidos por Bolsonaro

Objetivo é verificar a existência de irregularidades como as existentes no caso das joias sauditas que introduzidas ilegalmente no Brasil e que Bolsonaro tentou se apropriar edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) disponibilizou dois servidores para realizar uma auditoria em todos os presentes recebidos por Jair Bolsonaro (PL) ao longo de seu mandato à frente do Executivo Federal. O objetivo da devassa é verificar a existência de indícios de irregularidades como as existentes no caso das joias sauditas que foram introduzidas ilegalmente no Brasil por membros de uma comitiva oficial e que Bolsonaro tentou se apropriar.

Segundo a coluna da jornalista Carolina Brígido, no UOL, “a auditoria será realizada na Presidência da República e no Ministério das Relações Exteriores, ‘podendo se estender a outros órgãos e entidades relacionados’, conforme determina o ofício do TCU. O pente fino começou na quarta-feira (22) e tem prazo para ser encerrado em 23 de de junho”.

Ainda de acordo com a reportagem, caso os técnicos encontrem alguma irregularidade, as provas poderão ser compartilhadas com outros órgãos de fiscalização, como a Polícia Federal e o Ministério Público visando a instrução de eventuais processos contra Bolsonaro.

Nesta sexta-feira (24), a defesa do ex-mandatário cumpriu uma determinação do TCU e entregou uma caixa de joias masculinas avaliadas inicialmente em R$ 400 mil. Mas somente o relógio contido no estojo é avaliado em cerca de R$ 800 mil, um dos mais caros do mundo. As joias haviam passado ilegalmente pela alfândega do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em meio à bagagem de membros de uma comitiva oficial.

Um segundo conjunto de joias femininas, avaliados em R$ 16,5 milhões, que seriam entregues à então primeira-dama Michelle Bolsonaro foi retido pela Receita Federal. A Polícia Federal investiga se Bolsonaro incorreu nos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e descaminho (contrabando).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.