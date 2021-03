TCU investiga Forças Armadas e Ministério da Defesa por não ofertarem leitos de unidades militares durante a pandemia

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) investiga possíveis irregularidades cometidas pelo Ministério da Defesa, do ministro general Fernando Azevedo e Silva, e as Forças Armadas (Exército, Aeronáutico e Marinha) ao não ofertarem a civis leitos destinados a pacientes com Covid-19 em unidades militares de saúde.

Essas unidades de saúde se recusam a divulgar a ocupação e a disponibilidade de leitos para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, segundo auditores do TCU.

O relator do processo no tribunal, o ministro Benjamin Zymler, determinou, nesta quarta-feira, 17, que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas informem a disponibilização diária de leitos de enfermaria e UTI destinados a pacientes com Covid-19, informando também precisam informar a taxa de ocupação de cada unidade.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.