TCU investiga se Forças Armadas dirigem licitações a empresas de militares

Fórum - O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a abertura de investigação para apurar denúncias, de autoria dos deputados federais Elias Vaz, Ubirajara do Pindaré, Denis Bezerra e Gervásio Maia, todos do PSB, de que estariam ocorrendo fraudes nos processos licitatórios das Forças Armadas, no estado do Rio de Janeiro, que beneficiariam empresas ligadas a militares.

A determinação, dada pelo ministro-substituto Weder de Oliveira, apura também se essas vendas estariam sendo combinadas pelos competidores, a fim de estabelecer um “clube de vendas”, que consiste num rodízio ilegal de “vencedores” dos pregões para que todas as empresas lucrem, independentemente do poder público estar pagando o melhor preço.

Uma auditoria nos contratos do Ministério da Defesa irá procurar as irregularidades que supostamente envolvem empresas que negociaram R$ 154 milhões só entre 2020 e 2021 no Rio de Janeiro.

Leia a íntegra na Fórum.

