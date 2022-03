TCU julga nesta quarta processo sobre pagamentos de diárias e passagens aos procuradores da Lava Jato

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) julga nesta quarta-feira (23) o processo sobre os valores das diárias e passagens repassados aos procuradores da força tarefa da Lava Jato em Curitiba. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os auditores avaliam que o prejuízo aos cofres públicos chegam a R$ 2,7 milhões em valores atualizados.

Ainda conforme o Ministério Público, no lugar de serem transferidos para Curitiba, os procuradores recebiam diárias e passagens, como se estivessem em situação transitória, embora trabalhassem na capital paranaense a maior parte do tempo.

“Caso condenados, os procuradores deverão devolver os valores recebidos. O então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ex-procurador-chefe do Paraná, João Vicente Romão, e o ex-líder da força-tarefa, Deltan Dallagnol, também respondem solidariamente e podem ficar inelegíveis”, destaca a reportagem.

Dallagnol pediu exoneração do Ministério Público e filiou-se ao Podemos no ano passado visando se candidatar a deputado federal pelo Paraná. Nesta terça-feira (23), ele foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça a pagar R$ 75 mil ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a título de indenização por danos morais.

