TCU quer lista de compras da Lava Jato de aparelhos de interceptação

247 - O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), mandou investigar o uso de aparelhos de interceptação telefônica pela Operação Lava Jato. Os aparelhos, que depois desapareceram, teriam sido usados em grampos ilegais.

Serão investigados todos equipamentos comprados pela Lava Jato nos últimos anos, em todo o Brasil, para a gravação de ramais internos ou de interceptações telefônicas.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) listou formalizou pedido de investigação contra os procuradores de Curitiba no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Entre as razões do pedido estão a suspeita de que equipamentos de interceptação foram usados clandestinamente e também o uso de nomes camuflados de autoridades em processos.

