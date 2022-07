TCU vai acompanhar distribuição de benefícios de PEC aprovada a menos de três meses da eleição

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) vai acompanhar o pagamento de benefícios contemplados por uma PEC eleitoreira, aprovada pelo governo Bolsonaro, que prevê um pacote social a menos de três meses das eleições, válida somente para este ano.

Reportagem do G1 revela que o acompanhamento será feito pela Secretaria-Geral de Controle Externo do tribunal. De acordo com o presidente interno do TCU, Bruno Dantas, o objetivo é garantir que os benefícios cheguem às pessoas que têm direito, além de prevenir erros, abusos e fraudes no uso dos recursos públicos.

Entre os pontos da emenda, destacam-se o aumento de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil; um voucher de R$ 1 mil para caminhoneiros; e o pagamento do Auxílio-Gás no valor de um botijão.

