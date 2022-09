Tebet condena grito “imbrochável” de Bolsonaro: “masculinidade tóxica e infantil”

“No dia da Independência do Brasil, o Presidente mostra todo seu desprezo pelas mulheres”, disse edit

Apoie o 247

ICL

247 - A candidata à presidência Simone Tebet (MSB) usou suas redes para lamentar o discurso de Jair Bolsonaro em que ele enalteceu o seu próprio pênis e fez coro com o “imbrochável”.

>>> Jornalista diz que "imbrochável" é fake news e que Michelle já reclamou de impotência do marido

“Vergonhoso e patético! No dia da Independência do Brasil, o Presidente mostra todo seu desprezo pelas mulheres e sua masculinidade tóxica e infantil. Como brasileira e mulher, me sinto envergonhada e desrespeitada”, disse.

Vergonhoso e patético! No dia da Independência do Brasil, o Presidente mostra todo seu desprezo pelas mulheres e sua masculinidade tóxica e infantil. Como brasileira e mulher, me sinto envergonhada e desrespeitada. + — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 7, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.