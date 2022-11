Tebet critica descaso com 1 milhão de crianças e jovens desnutridos no Brasil: "novos tempos virão"

Apoie o 247

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) criticou neste sábado (12) o avanço da fome e da desnutrição de crianças no Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro.

Segundo dados do Sistema de Informação da Saúde da Atenção Básica (Sisab), do Ministério da Saúde, o número de casos de desnutrição de menores atendidos na atenção básica chegou a 977 mil diagnósticos registrados. Segundo reportagem do UOL, em agosto, as unidades reportaram 136 mil casos de pacientes de até 17 anos com desnutrição. Para efeito de comparação, em 2015 esse número foi de 27 mil.

"Um país como o Brasil, que alimenta 800 milhões de pessoas no mundo, deixa suas crianças e jovens irem dormir com fome e desnutridas. Já atingimos a terrível marca de um milhão de menores desnutridos", afirmou a senadora Simone Tebet.

A congressista, que apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, assegurou que esta realidade que precisa mudar. "É preciso colocar as pessoas em primeiro lugar. Novos tempos virão ao Brasil e vamos vencer o problema da fome e da miséria", disse Tebet.

