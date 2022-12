Tebet diz a aliados que só aceita ser ministra do Desenvolvimento Social no governo Lula

Apoie o 247

247 - A senadora Simone Tebet afirmou a aliados que não aceitará outro ministério no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que não seja o de Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família.

Segundo o jornal O Globo, interlocutores da emedebista dizem que Tebet estaria irredutível. A senadora teria declarado a aliados que as portas para outros ministérios já se fecharam, e por isso, Desenvolvimento Social é a única opção para que ela entre de fato no governo.

Em meio a resistências dentro do PT, Tebet teria obtido o apoio do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Durante um jantar na casa do ex-senador Eunicio Oliveira, o MDB assumiu a indicação de Simone Tebet para o Ministério do Desenvolvimento Social como nome do partido.

