Tebet diz que "segundo turno entre Lula e Bolsonaro é pior dos dois mundos"

247 - A candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, afirmou, nesta segunda-feira, 19, que um segundo turno entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) é “o pior dos dois mundos para o Brasil”, durante sabatina promovida pelo jornal Estado de S.Paulo e pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo.

Ela ainda criticou a polarização e afirmou que não existe “fórmula mágica” para alterar o cenário. A senadora disse que defende o voto “a favor do Brasil”.

“Este segundo turno entre o ex-presidente Lula e Bolsonaro é o pior dos dois mundos para o Brasil. O Brasil não vai ter paz, não vai conseguir resolver os seus problemas. Só vamos estender a polarização para 31 de dezembro de 2026”, afirmou.

“Me recuso a aceitar que, nesta que é a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização, nós tenhamos que optar pelo menos pior. Vou lutar até o último dia e você me pergunta no dia 3 de outubro. Se por acaso não estivermos no segundo turno, vamos estar discutindo o Brasil obviamente dentro do processo de um partido de uma ampla frente que inclui o PMDB, PSDB, Cidadania e Podemos”, concluiu.

