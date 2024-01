Tebet e Mercadante conversam na quinta-feira sobre PAC da Integração

Ministra vai debater com o presidente do BNDES sobre mais um programa pelo desenvolvimento nacional e integração regional edit

247 - A ministra do Planejamento, Simone Tebet, se reúne na quinta-feira (25) no Rio de Janeiro com o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, para debater o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) da Integração.

Segundo a coluna Painel da Folha de S.Paulo, o BNDES já se comprometeu com R$ 15 bilhões para financiar o programa, que é uma das apostas do governo Lula para melhorar a integração regional do Brasil com os países da América do Sul. São 124 projetos com interligação em 11 estados de fronteira e cinco diferentes rotas.

Nesta terça, a ministra apresentou o programa para seu colega Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional). Outros ministros pediram audiência para entender o PAC Integração, entre eles Fernando Haddad (Fazenda).

