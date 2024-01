Tebet: “os inimigos da democracia foram derrotados, sim, mas não foram eliminados”

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - “Um ano atrás, no dia 8 de janeiro, todos nós, brasileiros e brasileiras que amamos a liberdade, a democracia e respeitamos a Constituição, conquistamos uma das maiores vitórias da civilização contra a barbárie desde o fim da ditadura militar e da redemocratização do país. Aos que pensem que exagero nas palavras, quero lembrar apenas que acabamos de ser informados de que, entre os planos maquinados por alguns dos extremistas do golpe derrotado, estava o enforcamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal em plena praça pública. Na verdade, na maior praça pública do Brasil, a Praça dos Três Poderes, que foi atacada e enxovalhada nos atos infames de 8 de janeiro de 2023”, avalia a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em artigo publicado no jornal O Globo.

A ministra ressalta que “em 8 de janeiro de 2023, conquistamos uma grande vitória, é verdade. Mas devemos sempre lembrar que, em termos históricos, não existem nem derrota nem vitória definitivas. Os inimigos da democracia foram derrotados, sim, mas não foram eliminados da nossa vida”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: