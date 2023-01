Tebet tomará posse como ministra do Planejamento na quinta-feira no Salão Nobre do Palácio do Planalto

Apoie o 247

247 - Simone Tebet tomará posse como ministra do Planejamento e Orçamento na quinta-feira (5), às 10h, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. O plano inicial era que a posse da ministra fosse na sede da pasta, no bloco K da Esplanada dos Ministérios, mas, devido à quantidade de confirmações de convidados, o local foi alterado. Até a noite desta quarta-feira, mais de 780 pessoas haviam se credenciado para acompanhar presença.

A cerimônia também será transmitida pelo YouTube.

