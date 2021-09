Tecnologia 5G estará disponível nas capitais até julho

Apoie o 247

247 - Após 15 meses, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou o edital e marcou o leilão do 5G para o dia 4 de novembro. Segundo a agência, nas capitais e no Distrito Federal, a tecnologia deverá começar a ser oferecida até o fim de julho de 2022. A partir daí, ela será expandida a outras localidades de forma escalonada, de acordo com o tamanho da população. As cidades menores passarão a contar com o serviço até 2029.

O leilão deve movimentar R$ 49,7 bilhões, mas a maior parte do valor será de investimentos, que respondem por R$ 39,1 bilhões. O governo vai levantar R$ 10,6 bilhões em pagamento de outorgas.

A Anatel calcula que será possível atrair até R$ 163 bilhões em investimentos na infraestrutura de telecomunicações nos próximos 20 anos, informa O Globo.

