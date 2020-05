Teich desconhecia decisão de Bolsonaro sobre reabertura de salão e academia

Metrópoles - O ministro da Saúde Nelson Teich afirmou, nesta segunda-feira (11), que não sabia sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de incluir academias, salões de beleza e barbearias como atividades essenciais.

Segundo ele, a decisão não passou pelo Ministério da Saúde. Mas, em tom diplomático, acrescentou que a definição de atividades essenciais, ou seja, que precisam funcionar durante as medidas de isolamento social, é uma atribuição do Ministério da Economia e uma decisão do presidente.

“Se você criar condições para que as pessoas não se exponham a risco de contaminação, pode trabalhar o retorno. Tratar essas atividades como essenciais, é um passo inicial”, afirmou Teich, durante coletiva de imprensa.

